Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı canlı yayın neden yok?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bant yayınlarına devam ediyor. En son 3 Nisan tarihinde canlı yayın ile izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde programının yayınlanması hakkında açıklama yaptı. Peki Müge Anlı yeni bölüm neden yok?

Yaklaşık iki haftadır geçmiş bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman yeni bölümleri ile başlayacak merak ediliyor. Corona virüsü televizyon sektöründe de birçok yapımı vurdu, diziler ve programlar da yayınlarına ara verdi. Müge Anlı da yayına ara veren isimler arasında yer alıyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüsü önlemleri sebebiyle yayınına ara verdiği tahmin edilen program hakkında resmi bir açıklama yok. Yeni bölümlerin bir süre ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.

MÜGE ANLI’DAN PROGRAM AÇIKLAMASI

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”