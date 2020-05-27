Müge Anlı yeni bölüm tarihi belli oldu! Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Televizyonların en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir süredir corona virüsü sebebiyle eski bölümleriyle ekrana geliyordu. Programın sıkı takipçileri, ‘Müge Anlı yeni bölüm ne zaman’ sorusunu internette aratıyordu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi…

Türk televizyonlarında yayınlanan birçok televizyon programı ve dizi, corona virüsü sebebiyle çekimlerine ara vermişti. Sabah saatlerinin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da tekrar bölümleriyle yayınlanıyordu. Müge Anlı'nın televizyonlara dönüş tarihi belli oldu…

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüs salgını sebebiyle yayınlarına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren izleyicilerin karşısına çıkacak.



YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA ARA VERMİŞTİ

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”