Müge Anlı yeni bölümü ne zaman başlayacak? Yeni bölüm için tarih belli oldu!

Corona virüsü televizyon sektöründe de birçok yapımı vurdu, Bunlarda biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. 3 Nisan tarihine kadar yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir süredir özel bölümle ekranlara geliyor. Ancak Müge Anlı için yeni bölüm için tarih belli oldu!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüs salgını sebebiyle yayınlarına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle 1 Haziran Pazartesi’nden itibaren izleyicilerin karşısına çıkacak.

YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA ARA VERMİŞTİ

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”