Müge Anlı yeni bölümü neden yok? Müge Anlı programı hakkında konuştu…

Haftaiçi her gün sabah programları arasında en çok takip edilen isimlerden biri olan Müge Anlı'nın yeni bölümünü göremeyen izleyiciler "neden yok" sorusunun cevabını merak ediyor. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde programının yayınlanması hakkında açıklama yaptı. Peki Müge Anlı yeni bölüm neden yok?

Corona virüsü televizyon sektöründe de birçok yapımı vurdu, diziler ve programlar da yayınlarına ara verdi. 3 Nisan tarihine kadar yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün özel bölümle ekranlara geldi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüsü önlemleri sebebiyle yayınına ara verdiği tahmin edilen program hakkında resmi bir açıklama yok. Yeni bölümlerin bir süre ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.

MÜGE ANLI'DAN PROGRAM AÇIKLAMASI

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”