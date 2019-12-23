Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu vefat etti

Rahmi Özkan&#8217;ın henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.. İLGİLİ HABERMüge Anlı&#039;daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Tandırın altına gömmüşler!. . İLGİLİ HABERMüge Anlı&#039;dan 14 yaşında evlenen kadına &#039;kısır yiyordun&#039; tepkisi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/muge-anlinin-avukati-rahmi-ozkanin-torunu-vefat-etti","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/muge-anlinin-avukati-rahmi-ozkanin-torunu-vefat-etti","pageType":"yazi","pageIdentifier":5526596,"pageCategory1":"hayat","pageCategory2":"magazin-haberleri","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Mu00fcge Anlu0131&#8217;nu0131n avukatu0131 Rahmi u00d6zkanu2019u0131n torunu vefat etti"});aip('newsArticle', {"identifier":5526596,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/muge-anlinin-avukati-rahmi-ozkanin-torunu-vefat-etti/","headline":"Mu00fcge Anlu0131&#8217;nu0131n avukatu0131 Rahmi u00d6zkanu2019u0131n torunu vefat etti","articleBody":"","articleSection":"magazin-haberleri","keywords":"["canl\\u0131","kanser","pazar","Twitter","Zincirlikuyu Mezarl\\u0131\\u011f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/23/iecrop/rahmi-ozkan_16_9_1577129508.jpg","author":"Esra u015eau015fmaz","dateCreated":1577129585,"datePublished":1577129585,"dateModified":1577129585,"info":"{"seo_news":"false"}"});