Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu vefat etti
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu vefat etti
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan hayatını kaybetti. 13 yaşındaki çocuğun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Magazin 23 Aralık 2019 - 22:33

Rahmi Özkan’ın henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

İLGİLİ HABERMüge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Tandırın altına gömmüşler!
İLGİLİ HABERMüge Anlı'dan 14 yaşında evlenen kadına 'kısır yiyordun' tepkisi
Etiketler