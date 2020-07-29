Müge Anlı’nın sezon finali ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı’nın sezon finali ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı'nın zaman zaman medyada da haberlere konu olan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi belli oldu. Kısa süre sonra program sezon finali yaparak araya girecek. İşte açıklanan sezon finali tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert için sezon finali açıklaması geldi ve programda duyurulan tarihde Müge Anlı ile Tatlı sert programı bir süreliğine ekranlardan uzak kalacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sunucu Müge Anlı tarafından yapılan açıklamaya göre program 30 Temmuz tarihinde sezon finali yapacak. Yeniden başlayacağı tarih için ise bir açıklama yapılmadı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.