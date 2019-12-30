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Müge Boz ’40 uçurma’ya beş kala…
Müge Boz ’40 uçurma’ya beş kala…
Oyuncu Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve 35 günlük kızı Vina ile birlikte alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülendi.
Magazin 30 Aralık 2019 - 08:46

Geçtiğimiz ay kızları Vina'yı kucaklarına alan oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaklaşık 35 günlük olan kızları Vina ile AVM içinde mağazaları gezen çift, yılın son günü evlerinde olacaklarını söyledi.

“CANER ÇOK İYİ BİR BABA”

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in babalığı hakkında, “Caner, çok iyi bir baba. Vina'nın gazını çıkarıyor, bezini değiştiriyor” dedi. Erdeniz'in kızları Vina'yı bebek taşıma askısı ile taşıdığı görüldü.

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