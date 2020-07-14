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Müge Boz: Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim, tüm çabalarıma rağmen…
Müge Boz: Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim, tüm çabalarıma rağmen…
Yaklaşık sekiz ay önce kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu Müge Boz, yaptığı paylaşımla doğum sonrası kilolarıyla barışmaya çalıştığını ifade etti.
Magazin 14 Temmuz 2020 - 10:31

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve sekiz aylık kızı Vina ile tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bikinili pozlarını paylaşan Boz, kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel gibi doğum sonrası kilolarıyla barışmaya çalıştığını söyledi.

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan “#EveryBodyIsABeachBody” (Her beden plaj bedenidir) ve “Normal vücutları normalleştirin” akımlarını desteklediğini ifade eden 36 yaşındaki Boz, paylaşımına şu notu düştü:

“Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim; tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım.”