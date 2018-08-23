Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Müge Boz aşkı buldu
Müge Boz aşkı buldu
Güzel oyuncu Müge Boz, yeni sevgilisi ile Çeşme’de görüntülendi.
Magazin 23 Ağustos 2018 - 14:48

Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Güzel oyuncu Müge Boz ile yeni sevgilisi, İstanbul'da kameralara yakalanmıştı. Tatil için Çeşme’yi tercih eden çift, sahilde samimi bir şekilde görüntülendi. Boz’un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.

El ele denize giren ikili görüntülendiklerini fark edince denizden ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Çift, denizde dakikalarca romantik anlar yaşadı. yaşadı. Öte yandan Boz'un selülitleri de gözden kaçmadı. İkilinin Çeşme’de yaklaşık bir ay önce tanıştığı iddia edildi.

muge-boz5_16_9_1535024799
muge-boz
muge-boz2
muge-boz4

İLGİLİ HABERMüge Boz: 'Pahalı ayakkabı yerine kitap aldım'

Etiketler