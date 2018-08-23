Müge Boz aşkı buldu

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Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME



Güzel oyuncu Müge Boz ile yeni sevgilisi, İstanbul'da kameralara yakalanmıştı. Tatil için Çeşme’yi tercih eden çift, sahilde samimi bir şekilde görüntülendi. Boz’un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.

El ele denize giren ikili görüntülendiklerini fark edince denizden ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Çift, denizde dakikalarca romantik anlar yaşadı. yaşadı. Öte yandan Boz'un selülitleri de gözden kaçmadı. İkilinin Çeşme’de yaklaşık bir ay önce tanıştığı iddia edildi.







