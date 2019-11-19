Müge Boz bebeğinin adını dövme yaptırdı

Oyuncu Müge Boz, doğuma kısa bir süre kala bebeğinin adını koluna dövme yaptırdı. Röportaj verdiği muhabirlere bebeğinin cinsiyetini bilmediğini ve kendisine sürpriz olmasını istediğini söyleyen Boz, bu hareketiyle cinsiyetini bilmediği bebeği için isim koymuş oldu.

Hamileliğinin sekizinci ayında olan Müge Boz, bebeğinin adını açıkladı: Vina. İlişkilerinin başında bu isme karar veren çift, soluğu dövmecide alarak, çocuklarının adını kollarına kazıttı. Çift bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenecek.

İSMİN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATTI

Müge Boz, bu sürpriz hareketiyle ilgili olarak Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Boz Vina ismiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik… Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu”