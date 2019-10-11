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Müge Boz: Çok kısa bir süre sonra…
Müge Boz: Çok kısa bir süre sonra…
Oyuncu Müge Boz önceki gün Bebek’te eşi Caner Erdeniz ile birlikte görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Ekim 2019 - 08:08

Bir saat kahvaltı yapan karı koca bol bol sohbet edip güzel havanın tadını çıkardılar. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan ikili muhabirlerin ‘hamilelik nasıl gidiyor?’ sorusuna Boz, “vallahi her şey güzel gidiyor” dedi.

‘Hamilelikte aş erme oldu mu?’ sorusuna Boz, “Benim öyle aş erme gibi durumum olmadı. Bizi fazla zorlamadı. Ben çok hazırlıklı olduğum için aş ermesini on gördüğüm şeyleri önceden aldığım için gece yarısı canım bir şey istediği zaman kalkıp yapıyorum. Çok fazla Caner’i fazla yorup bir yerlere göndermedim” diyerek güldüler. Bebeğin cinsiyeti ile ilgili soruya ise çift, çok kısa bir süre sonra sizlerle paylaşacağız diyerek uzaklaştı.

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