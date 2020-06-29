Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Müge Boz: Fazla kilolara değil, Vina’ya odaklanalım
Müge Boz: Fazla kilolara değil, Vina’ya odaklanalım
Kızı Vina ve eşiyle birlikte tatile çıkan oyuncu Müge Boz, buradan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin gönlünü kazandı.
Magazin 29 Haziran 2020 - 07:51

Minik kızıyla birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ve beğeni toplayan Müge Boz, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden hem doğum sonrası kilolarına gönderme yaptı hem de takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Kızı Vina ile birlikte denize girmeden önce çekilmiş karelerini paylaşan Boz, bunların altına şu satırları yazdı:

“Bütün elleri görelim… Hala veremediğim 5-6 kiloya değil de arkadaki pufiş bulutlara suyun maviş rengine Vinå'ya falan odaklanalım lütfen! Beni anlayan tüm annelere kucak dolusu sevgiler”

Son güncelleme: 07:52 - 29.06.2020
Etiketler