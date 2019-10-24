Müge Boz kimdir? Eşi Caner Erdeniz kimdir? İşte Müge Boz’un merak edilenleri…

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti mayıs ayında nişanlanmış, haziran ayında ise evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra Müge Boz hamile olduğunu duyurdu. 7 aylık hamile olan Müge Boz henüz çocuğunun cinsiyetini sevenleri ile paylaşmadı. İşte merak edilenler…
MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz 13 Nisan 1984'te dünyaya geldi. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen-i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada ‘strategic design', ‘digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır. Birçok reklam filminde oynamıştır.
FİLMOGRAFİ
2008 Melekler Korusun Çiğdem Dizi
2011 Toprağın Çocukları Karika Film
2011 Şüphe Meltem Kutlu Dizi Oyuncu
2011 Karakol-Herkes Adalet İster Ada Dizi
2012 Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır) Dizi
2012 Bir Hikayem Var Yağmur Film
2012 Karaoglan Bayır Gülü Film
2013. Gütbette Aşk Bir Yastıkta – Dizi
2013 Yalan Dünya Oya Dizi
2013 Aşk Emek İster[3] Leyla Dizi
2014-2015 Arka Sokaklar Ece Dündar Dizi
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Telli Humaşah Sultan Dizi
2017 Kayıtdışı İdil Dizi
2017- Hadi Yarışma Programı
CANER ERDENİZ KİMDİR?
Caner Erdeniz 25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz Galatasaray'da oynamaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.