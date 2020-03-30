Müge Boz sporunu aksatmıyor

Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenmanla evde spor yapmak isteyenlere ilham oldu. Çok eğlenceli bir antrenman yaptıklarını belirten Müge Boz, "Esneme egzersizleri yapmak yalnızca sporculara özel bir şey değil. Güne başlarken esnemek ya da yatmadan önce bu egzersizleri yapmak çok sağlıklı. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Boz, Avrupa ve Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile evde spor yapmak isteyenlere ilham verdi. Boz ile profesyonel sporcu Begüm Onbaşı, Instagram üzerinden karşılıklı olarak antrenman yaptı.

Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan bu eğlenceli antrenmanda iki sevilen isim esneklik konusunda kendilerine meydan okudu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında Ayşe Begüm Onbaşı´nın antrenman hareketlerini tekrarlamak için ter döken oyuncu Müge Boz, “Tabii Ayşe Begüm profesyonel olarak jimnastik yaptığı için hemen esneyebiliyor. Ben ter içindeyim. Ama uyaralım hemen kendimizi zorlamıyoruz. Herkesin kapasitesi neyse öyle esnesin” diyerek izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyardı.

“Herkesi evde olduğu bu dönemde hareketli olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullanan Boz, “Genç yaşında bu kadar başarı kazanmış birisi olarak Ayşe Begüm birçok kişiye ilham oluyor. Burada da onun sayesinde yaptığımız esneme egzersizlerini yalnızca spordan önce değil, güne yeni başlarken ve akşam yatmadan önce rahat bir uyku çekmek için de yapabilirsiniz” dedi. (DHA)