Müge Boz ve Caner Erdeniz ‘Cinsel taciz’ cezası sonrası kamera karşısına geçti

Ünlü oyuncu Müge Boz'la evli olan basketbolcu Caner Erdeniz'e geride bıraktığımız gün gerçekleşen mahkeme sonrasında 'cinsel taciz' suçundan iki yıl hapis cezası verildi. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan ceza alan Erdeniz konuyla ilgili suskun kalmayı tercih ederken konuyla ilgili açıklama eşi Müge Boz'dan geldi. Kocası Caner'i yanına alan ve bir video çeken Boz, yaşananları bir de kendi taraflarından aktarmak istedi.

İstanbul Bebek’te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B.’ye yönelik “Cinsel taciz” suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yapılan yargılamada, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ünlü basketbolcuya çevrilirken Erdeniz’in kısa bir süre önce doğum yapan oyuncu eşi Müge Boz dikkat çekici bir hamleyle sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrasında eşi Caner Erdeniz’le birlikte kamera karşısına geçen Müge Boz çektikleri videoda haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Boz hesabından yaptığı: “Caner'le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle burdan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da burdan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım. Bu süreçte hepinize ilginiz ve desteğiniz için ayrıca teşekkürler” açıklamasıyla dikkat çekerken eşiyle birlikte çektiği videoda da şunları söyledi: