Müge Boz yerinde duramadı

Basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, karnı burnunda bir halde eşinin maçını izlemeye gitti ve ona destek verdi.

8 aylık hamile Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in maçını izlerken son derece heyecanlandı. Bebeği için baby shower yapıp yapmayacağına henüz karar vermeyen Müge Boz, bir sır gibi sakladığı bebeğinin cinsiyetini ise önümüzdeki günlerde açıklayacağını söylemişti.

MAÇ SONUNDA ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Boz, maç boyunca saha kenarından eşine coşku dolu bir şekilde tezahürat yaptı. Maç sonunda galibiyet kazanan eşini de onu dudaklarından öperek kutladı.