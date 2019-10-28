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Müge Boz yerinde duramadı
Müge Boz yerinde duramadı
Basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, karnı burnunda bir halde eşinin maçını izlemeye gitti ve ona destek verdi.
Magazin 28 Ekim 2019 - 08:44

8 aylık hamile Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in maçını izlerken son derece heyecanlandı. Bebeği için baby shower yapıp yapmayacağına henüz karar vermeyen Müge Boz, bir sır gibi sakladığı bebeğinin cinsiyetini ise önümüzdeki günlerde açıklayacağını söylemişti.

MAÇ SONUNDA ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Boz, maç boyunca saha kenarından eşine coşku dolu bir şekilde tezahürat yaptı. Maç sonunda galibiyet kazanan eşini de onu dudaklarından öperek kutladı.

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