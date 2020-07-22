Müge Boz’dan öncesi ve sonrası paylaşımı

Bir süredir eşi ve kızıyla birlikte tatilde olan Müge Boz, buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Son derece doğal karelere ve yorumlara imza atan Boz bu defa doğum öncesi ve sonrasını karşılaştırdığı bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Geçen yıl Caner Erdeniz ile evlenen ve sadece birkaç ay önce bu evlilikten Vina adında bir kız çocuk sahibi olan oyuncu Müge Boz, normalleşme süreciyle birlikte kalkan seyahat yasaklarının ardından soluğu tatilde aldı.

Buradan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla anneliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşan Boz, bu defa bir öncesi ve sonrası paylaşımı ile sevenlerini mutlu etti. Doğum öncesinde aynı yerde çekilmiş bir karesini bu defa kızı ile süsleyen Boz bu paylaşımın altına şunları yazdı:

*7 aylık hamileyken tekneye gideceğim dediğimde ‘aman tanrım çok tehlikeli' diyenler olmuştu. Bebekle tekne tatili yapacağız dediğimizde de ‘nasıl olacak ki, olmaz ki!' denmişti.

*İkisi de gayet güzel oldu. Annelik serüvenimde sanırım en zorlandığım konu çevremden gelen olumsuz ve korku saçan söylemlerle baş etmek oluyor.

*Tabi ki büyüklerimizin, tecrübeli annelerin tavsiyeleri önemli. Ama biraz fazla olumsuzluk içermiyorlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.

*Kafamın dikine gidip kimseyi takmıyorum demekle, herkesi dinleyip hareketsiz sıkışıp kalmak arasındaki o hassas denge sizce nasıl kurulabilir? Sizi seviyorum!