Muhalefet Yıldız Tilbe’nin o şarkısının peşinde!

Sosyal medyada başlayan T A M A M fırtınasına muhalefet liderleri de katıldı. 2 milyon tweet atılan 'T A M A M'ı seçim kampanyası yapmak için içinde 'tamam' geçen şarkılar için yarış başladı...

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Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada başlayan ‘T A M A M’ fırtınasına muhalefet liderleri de katıldı. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nun T A M A M tweetlerinin ardından adaylar T A M A M temalı şarkıları seçim şarkısı yapmak için harekete geçti.

Yıldız Tilbe’nin Kandıramazsın Beni isimli şarkı için muhalefet bir yarış halinde. Tilbe’nin şarkısının sözlerinin “1-2-3-4 T A M A M, daha da katlanamam” şeklinde olması sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan şarkıyı Gülben Ergen seslendirmişti… İşte o şarkı….