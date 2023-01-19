HAYAT
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Muhlis Asan yoğun bakımda

Oyuncu Muhlis Asan, 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçirdi. Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 10:10 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Muhlis Asan yoğun bakımda

Davet edildiği ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

“GÜZEL HABERLERİNİ BEKLİYORUZ”

Üzücü haberin ardından Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşım Muhlis’e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…” ifadelerini kullandı.

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