Muhlis Asan yoğun bakımda
Oyuncu Muhlis Asan, 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçirdi. Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Davet edildiği ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
“GÜZEL HABERLERİNİ BEKLİYORUZ”
Üzücü haberin ardından Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşım Muhlis’e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…” ifadelerini kullandı.