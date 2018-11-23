Muhterem Nur, 500 bin lira istemiş 350 bin lira almış… Yeni rakamlar!

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Hayat arkadaşı Müslüm Gürses’in yaşamını anlatan Müslüm filmiyle gündeme gelen ve filmden para almadığı yönündeki haberlerle dikkatleri üzerine çeken Muhterem Nur, kısa aralıklarla katıldığı farklı magazin programlarında yaptığı açıklamalarla konuyu takip edenlerin kafasını karıştırdı.

‘EMEKLİ MAAŞIM VAR’ DEMİŞTİ 350 BİN LİRA PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak katıldığı bir magazin programında filmden para almadığını söyleyen Muhterem Nur, filmin yapımcısı Mustafa Uslu’nun açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunmuş ve filmden parasını aldığını söylemişti. Nur bu açıklama sonrasında konuk olduğu bir başka magazin programında ise emekli maaşı ve kiradaki evlerinden aldığı paralarla geçindiğini açıklamış ve filmle ilgili bir kazancının olmadığını açıklamıştı. Nur içinde bulunduğumuz gün Söylemezsem Olmaz’a konuk oldu ve şimdiye kadar yaptığı açıklamaların çok daha ötesinde sözlere imza atarak şunları söyledi:

“İlk anlaştığım yapımcı Mine Şengöz’den 350 bin lira aldım. Anlaşmayı 500 bin lira üzerinden yapmıştım ancak sözleşmeyi okumadan imzaladığım için 350 bin liralık kısmını alabildim. Parayı almam da biri hayli zor oldu.”