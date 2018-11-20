Muhterem Nur: “Müslüm filminden bir kuruş almadım”

Muhterem Nur, konuk olduğu programda eşinin hayat hikayesinin anlatıldığı ve kısa sürede 58 milyon hasılat elde eden 'Müslüm' filminden bir kuruş para almadığını, emekli maaşıyla geçindiğini ifade etti.

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Bu sabah ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına konuşan Muhterem Nur, Müslüm Gürses’in hayat hikayesinin anlatıldığı ve vizyona girdiği günden bu güne 4,5 milyon kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’ filminden para almadığını belirtti.

“MÜSLÜM FİLMİNDEN BİR KURUŞ ALMADIM”

4.5 milyon kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’ filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur, “Mustafa Bey’den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim” dedi.

‘FİLMİN SAHİBİ MUHTEREM NUR’

Muhterem Nur’un açıklamalarının üzerine canlı yayına bağlanan Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ise “Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım ile anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur’un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur” dedi.