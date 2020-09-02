Muhterem Nur’un avukatı ‘Kişinin Hatırasına Hakaret’ suçlamasıyla dava açacak

Oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül'ün bir televizyon kanalında Muhterem Nur hakkında sarfettiği sözler sonrasında Nur'un avukatı harekete geçti ve 'Kişinin Hatırasına Hakaret' suçlamasıyla dava açacağını açıkladı.

Arabesk müziğin Müslüm Babası hayatını kaybedeli yedi yıl oldu. Söylediği müziklerle halen hayatımıza dokunmaya devam eden Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur ise bu yılın Mart ayında aramızdan ayrıldı.

Bu iki ismin yeniden gündeme gelmesine neden olan isimse, 90’lı yılların video kaset filmleriyle hayatımıza giren oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül oldu. KKTC televizyonlarında yayınlanan bir televizyon programına katılan Bülbül bu iki önemli ismin ne kadar büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olduğuna dair kendisine yöneltilen bir soruya ‘Müslüm Baba'yı öldüren Muhterem Nur'dur' şeklinde bir çıkış yaparak amiyane tabirle çam devirdi.

Kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından kendisine tepkiler yükselince Bülbül bu defa bir canlı yayına bağlanarak sözleriyle ilgili olarak özür diledi.

MUHTEREM NUR’UN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Ancak Yunus Bülbül’ün bu açıklamasını yeterli bulmayan Muhterem Nur'un avukatından iddialara yanıt niteliğinde bir açıklama geldi

İşte basın açıklaması;

*Kamuoyu nezdinde, “Yunus Bülbül” adıyla tanınan Yunus Habbuloğlu, bir televizyon programında, ‘Müslüm Baba'yı öldüren Muhterem Nur'dur' şeklinde asılsız ve izansız beyanatlarda bulunmuş ve bakaca televizyon programlarında da beyanatlara devam etmiştir.

*Anılan bu ifadeler, iftiradan öteye gitmemekle birlikte, merhum Müslüm Gürses ve merhume Muhterem Nur'un anısına saygısızlık teşkil etmektedir. Saygısızca beyan edilen bu iftira nedeniyle, başta Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aile bireyleri olmak üzere, tüm Müslüm Gürses ve Muhterem Nur sevenleri derin üzüntüye boğulmuştur.

*Yunus Bülbül veya başkaca kişilerin Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un hatıralarına saygısızlık yapmasına, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğimizi, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı önemle beyan ederiz.

*Yunus Bülbül aleyhinde Türk Ceza Kanununun 130. Maddesi kapsamında ‘Kişinin Hatırasına Hakaret' suçu sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı, hukuk mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”