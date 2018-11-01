Muhteşem İkili 2. yeni bölüm fragmanı geldi! Barca MKC rekabeti (Muhteşem İkili 1. ilk bölüm izle)

Muhteşem İkili 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Barca, uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu kaçakçılarının polislerden birini bombalı tuzağından arkadaşını son anda kurtarır. MKC Amerika'dan dödükten sonra sokaklarda kovalamacaya başlamıştır. Barca ile MKC'nin rekabeti son operasyonda da gün yüzüne çıkar. Peki Muhteşem İkili ilk bölümde başka neler yaşandı? Muhteşem İkili 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Muhteşem İkili Kanal D'de bu akşam başladı. Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan) gibi isimlerin bulunduğu Muhteşem İkili ilk bölümde; Mert Barca ve MKC arasında geçmişten gelen husumet son operasyonda karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Mert Barca evini kiralamak isteyen MKC’nin kızkardeşine çok sert çıkar. Muhteşem İkili 2. yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Muhteşem İkili 1. İlk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

MUHTEŞEM İKİLİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Polisin uyuşturucu operasyonunda Mert Barca, uyuşturucu tacirlerinin bombalı tuzağından polis arkadaşını son anda kurtarır. Bu tehlikeli hareket amirini çileden çıkarır. Arkadaşını kurtaran Barca’ya üstün hizmet madalyası verilir ancak ödül törenine gelmez. Emniyet müdürünün ısrarla aratmasına rağmen telefonu açmaz. Bu arada diğer komiser Mustafa Kerim Can yani MKC, bir oto hırsızlığı anonsuna cevap verir. Hırsızın peşine düşer. Oto hırsızı uyuşturucu kaçakçısı çıkmıştır. Adamı yakalar ve arabasının kapısına kelepçeler. Arabanın bagajında yüklü miktarda para vardır.

Barca eskiden yaşadığı evin kiraya verilmek istendiğini duyunca çılgına döner. Eve gittiğinde emlakçı ve kiralayacak kadını evden kovar. Evden kovduğu kadın MKC’nin kız kardeşidir. MKC kızkardeşinin dükkanına gelir. Dükkan MKC’ye aittir ve kızkardeşi Nilüfer’i kirayı geciktirdiği için fırçalar.

BARCA VE MKC REKABETİ

Mert Barca’nın amiri Deniz Kızı adını verdikleri dosyayı devretmesini ister. Devretmesini istediği kişi MKC’dir. Mert Barca dosyanın elinden alınmasının intikamını MKC’nin lüks aracının tekerini kilitleyerek alır. Mert Barca ve MKC arasında geçmişten gelen bir husumet bulunmaktadır.

Mert Barca karısının arabasına konan bombalı saldırıda ölmesini aklından çıkaramamaktadır. Birlikte oturdukları evin kiraya verilmesine bu yüzden karşıdır. Deniz Kızı dosyasını alan MKC harekete geçer. Mert Barca’nında bu dosyayı kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. MKC’nin yapacağı operasyona o da dahil olmak için hazırlık yapar.

BARCA OPERASYONA DAHİL OLUYOR

Limanda uyuşturucu dolu gemiye yapılan operasyona dahil olan Barca, MKC’yi çıldırtır. Operasyon sırasında MKC’ye bağlı polislerden biri vurulur. Barca geminin kaptan köşkünü ele geçirmiştir. Operasyon bitmiştir. Ancak uyuşturucu kaçakçılarının en önemli adamı kaçmıştır.

Gemiye yapılan operasyonda mallarını kaybeden Bekir’e ortakları diğer uyuşturucu yüklü gemilerin batırılması talimatını verir. Bu arada akşam operasyonun başarılı olması şerefine eğlence yapılır. İnterpolün gemilerine operasyon yapacağını öğrenen Bekir kriz geçirir ve bitkisel hayata girer.