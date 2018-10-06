Muhteşem İkili ilk tanıtım yayınlandı! Muhteşem İkili konusu ne, oyuncuları kimler?
Kanal D'de yakında ekrana gelecek olan, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat vereceği “Muhteşem İkili”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.
Ayrıca kadın başrollerde Özge Gürel ile Öykü Karayel yer alacak.