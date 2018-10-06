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Muhteşem İkili ilk tanıtım yayınlandı! Muhteşem İkili konusu ne, oyuncuları kimler?
Muhteşem İkili ilk tanıtım yayınlandı! Muhteşem İkili konusu ne, oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat vereceği Muhteşem İkili’nin ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Muhteşem İkili ile ilgili ayrıntılar...
Magazin 6 Ekim 2018 - 20:44

Kanal D'de yakında ekrana gelecek olan, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat vereceği “Muhteşem İkili”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.

Ayrıca kadın başrollerde Özge Gürel ile Öykü Karayel yer alacak.

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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