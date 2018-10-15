Muhteşem İkili ne zaman başlayacak? Muhteşem İkili dizisi konusu ve oyuncuları…

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlayacak sorusu birçok dizi tutkunu tarafından merak ediliyor. Muhteşem İkili dizisinin fragmanları yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırmayı başardı. Kanal D'nin yeni dizisi Muhteşem İkili'nin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi. İşte Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncuları...

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Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Muhteşem İkili hakkında detaylar merak ediliyor. Tanıtım fragmanı ardından Muhteşem İkili'nin tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak “Muhteşem İkili” yakında izleyiciyle buluşacak ancak tarih kesin değil.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI

Muhteşem İkili'de İbrahim Çelikkol; gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Barca'yı oynarken, zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC'yi ise Kerem Bürsin canlandırıyor.

Zafer Algöz

Kerem Bursin

İbrahim Çelikkol

Öykü Karayel

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca'nın cesareti, MKC'nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.