Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı hakim karşısına çıktı

Ataşehir’de bir kafede düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan ve polise direndikleri için tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Behram Paşa’sı oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri ilk kez hakim karşısına çıktı. Polisleri gasp çetesi sandığını öne süren sanık Adnan Koç, “Sahte polis olduğu şüphesine kapıldım. Polis olduklarını öğrenince çok üzüldük” dedi.

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Ataşehir’de, 15 Mart'ta uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan ve polise direndikleri için tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Behram Paşa'sı Adnan Koç ile kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un 90'ar yıl 7'şer ay, Şeyhmus Koç ile Mehmet Pınarbaşı'nın ise 24'er yıl 1'er ay hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu müşteki sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı ile avukatları da hazır bulundu.

‘GASP ÇETESİ SANDIM'

Sanık Adnan Koç savunmasında, “İşletmecisi olduğum çorba ve kokoreç salonunun otopark bölümünde Sinan Bozburun'dan 2 grama yakın içmek için kokain aldım. İş yerinin içine karanlık görünümlü şahıslar. Bu şahıslar 4 kişiydi. ‘Narkotik' dediler ve aramaya başladılar. Sinan Bozburun gider gitmez içeri girdikleri için gasp çetesi sandım. Cebimden Sinan'dan aldığım kokaini çıkardı. Bana ‘sen bu akşam bir alem yapacaktın. Ben seni bir saatliğine götürüp misafir edip ağırlayayım' dedi. Kardeşim Ahmet'in üzerinden çıkan uyuşturucuyu aldılar. Gelenlerin sahte polis olduğu şüphesine kapıldım. Ahmet'i almadılar. Polis ‘seninle bir saatlik işimiz var' dedi. Araca bindim. Araç hareket ederken kardeşlerim Mehmet Hayri ve Ahmet araca koştular. ‘Kimliğinizi görebilir miyiz' diye sordular” ifadelerini kullandı.

‘SİLAHI ALDIM'

O sırada bir kargaşa çıktığını ve polislerin elini silahlarına götürdüğünü söyleyen sanık Adnan Koç, araçtan çıktığını belirterek, “Eyüp isimli polis memuruna yumruk attım. Arkadan Semih isimli polis gözüme yumrukla vurdu. Boğazımı sıkıp yere düşürdü. Silahı düşürdü. Yerdeki Semih'e ait silahı aldım. Kardeşim Mehmet Hayri iki kez polisi aradı. Resmi kıyafetli polisler geldi. Müştekilerin kimliklerine baktı, ‘bunlar polis' dedi. Bunun üzerine silahlarını teslim ettik” dedi.

‘POLİS OLDUKLARINI ÖĞRENİNCE ÜZÜLDÜK'

Müştekilerin polis olduğunu öğrenince çok üzüldüklerini söyleyen Adnan Koç, daha sonra terörle mücadele şubesine götürüldüklerini, orada kendilerine işkence yapıldığını öne sürdü. Adnan Koç'un kardeşleri ile çalışanları olan diğer sanık ise gelen kişilerin polis olduğunu anlamadıklarını söyleyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme, müşteki polislerin ifadelerinin alınabilmesi için zorla getirme kararı vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, 6 polis müşteki sıfatıyla yer alırken, tutuklu şüpheliler Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç için ayrı ayrı “suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs”, “zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından toplam 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Hayri Koç için ayrıca “kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar ceza istendi.

Adnan Koç’un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, “kasten yaralama”, “zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama” suçlarından 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.