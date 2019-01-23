Müjdat Gezen Ayşen Gruda hakkında konuştu: ‘Ayşen sağlam bir Cumhuriyetçi çok iyi bir Atatürkçüydü

Son bir aydır Kağıthane'deki bir özel hastanede tedavi gören 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda, hayata veda etti. 25 Ocak Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Gruda'nın ölümü tiyatro ve sinema dünyasını yasa boğdu.

Ayşen Gruda ile ilgili konuşan ilk kişi 56 yıllık sanatçı dostu Müjdat Gezen şu açıklamayı yaptı: “Bir siyah beyaz fotoğrafımız var, 1963 yılında çekilmiş. Muammer Karaca Tiyatrosu’nda Şeş Beş adlı oyunda iki sevgiliyiz. 53 yıl sonra üç yıl önce Sevgi Müzikali’nde yine sevgili olduk onunla. Ayşen’le tam beş tane Gırgıriye filminde birlikteydik, 7 Kocalı Hürmüz’de yine birlikte oynadık. Ayşen kimseye benzemeyen özellikleri olan üstün vasıfları olan bir sanatçıydı. Sağlam bir cumhuriyetçi, çok iyi bir Atatürkçüydü… Yeri kolay kolay dolmayacak bir oyuncuydu, çok özleyeceğiz onu”

TÜRKİYE NE YAZIK Kİ SEVGİYİ KAYBETTİ

Ayşen Gruda, Müjdat Gezen’in yönettiği Kandemir Konduk’un yazdığı Sevgi Müzikali’nde oynarken SÖZCÜ’ye şu açıklamaları yapmıştı: “Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sevgidir. Türkiye ne yazık ki bu sevgiyi kaybetti. Bu nedenle müzikalimiz çok anlamlı. Müzikalimizde sevgiler uçuşuyor. Müzikalin adı sevgi, sokağımızın adı sevgi, oyundaki esas kızın adı Sevgi (Betül Demir), şarkılarımız da hep sevgiden yana. Üstelik bu müzikalin baş köşesinde ise Atatürk’ümüz var.”

‘DOMATES GÜZELİ’YDİ

Ayşen Gruda 30 Kasım 1945’te İstanbul’da Yeşilköy’de dünyaya geldi. Babası tren makinistiydi. Lise yıllarında babasını kaybedince geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ile ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu oldu. Televizyon için yaptığı bir skeçte Domates Güzeli Nahide Şerbet karakteriyle bir andaü ünlendi. Turne tiyatrolarıyla oyunculuğunu geliştirdi. Yılmaz Gruda ile evlendi ve Elvan adında bir kızı oldu. Sinemada şu unutulmaz filmlere imzasını attı: Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler…