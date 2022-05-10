Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’i anlattı: Çok parasızlık çektik

'Çekmecem'de Kitap Var' etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' adlı kitap üzerine konuştu. Ar, "Çok parasızlık çektik. Bir gün hiç paramız yoktu, 6 ay mercimek yedik" dedi.

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Küçükçekmece Belediyesi’nin ‘Çekmecem’de Kitap Var’ etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ adlı kitap üzerine konuştu. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Müjde Ar’ın eşi Ercan Karakaş ve birçok kadın katıldı.

Aysel Gürel'in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu.

Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ adlı kitabı üzerine konuştu hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı.

“TİYATRO OLMAYINCA HER ŞEY DURUYOR”

Müjde Ar, “Dedem ölünce çok parasızlık çektik. Onun çok iyi bir maaşı vardı, bizi döndürüyordu. Tiyatrocu maaşı ne olacak? Yağmur yağar, tiyatro kapanır. Tiyatro olunca mutfakta tencere kaynıyor. Olmayınca her şey duruyor. Hiç paramız yokken 6 ay mercimek yedik. Annem akıllı kadın protein diye bize mercimek yedirdi. Sıfırdaydık, bir bakkalımız vardı. oradan ufak tefek peynir falan alıyorduk sonra o da vermedi. Annem su saatine giden kurşun boruları kesti, sattı hurdacıya. Sonra saati kurmaya gelen adam boruları sordu. Annem o adamı da kovdu. Biz yine bir şekilde mercimeği yedik 10-15 gün boyunca” dedi. (İHA)