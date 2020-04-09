Müjde Ar corona virüsüne mi yakalandı? Eşi Ercan Karakaş açıkladı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş, sosyal medyada hızla yayılan "Müjde Ar corona virüsüne yakalandı" iddialarını yalanlayarak "Eşim değil oğlum virüse yakalandı ve sağlığına kavuştu" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye’ye sıçrayarak 812 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Usta oyuncu Müjde Ar’ın da yeni tip corona virüse yakalandığı yönündeki iddia sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilk açıklama ise Müjde Ar’ın eşin Karakaş’tan geldi.

“EŞİM DEĞİL OĞLUM YAKALANDI”



Müjde Ar’ın eşi Ercan Karakaş, “Zorunlu açıklama” başlığıyla yaptığı duyuruda, “Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar’ın corona virüsüne yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur” ifadesini kullandı.

