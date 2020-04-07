Müjde Ar: “Torunlarımı göremiyorum”

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan sinema oyuncusu Müjde Ar katıldığı bir programda corona virüsünden dolayı hayatın durduğunu belirterek sevdiklerimizi göremiyoruz dedi.

Dijital ortamda yayınlanan bir programa konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın corona virüsüne yakalandığını yakalandığını açıkladı.

“USLU USLU EVİMİZDE OTURUYORUZ”



Ar konuşmalarına şu şekilde devam etti: “Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk” dedi. Karantina döneminde Sarıyer’deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.

