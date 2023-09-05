Müjde Uzman: Ağlamaktan içim çıktı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman, çekimlerde gözyaşlarına boğuldu.

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Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen’in başrolünü paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

Dizide ‘Alev Arslan’ rolünde oynayan Müjde Uzman, yeni sezon çekiminde gözyaşlarına boğuldu.

“DUYGUSU BANA GEÇTİ”

Uzman, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “Kızılcık Şerbeti’nde bir sahne çektik ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim. Ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim. Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim” notunu düştü.