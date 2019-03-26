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Müjde Uzman’ın İngilizce isyanı!
Müjde Uzman’ın İngilizce isyanı!
Oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İngilizce paylaşıma tepki gösteren hayranına yanıt verdi.
Magazin 26 Mart 2019 - 08:51

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda İngilizce metinlere yer vermeye başladı. Kimi zaman bir alıntı olarak kullandıkları İngilizce’yi kimi zaman da sadece duygularını anlatmak için bizzat kullanıyorlar. Bu konuda başı çeken isim her ne kadar Eda Taşpınar olsa da oyuncu Müjde Uzman da hesabından yaptığı İngilizce paylaşıma tepki gösterilince sessiz kalamadı. Bunun bir tercih olduğunu söyleyen ve takipçilerinden bazılarının yabancı olduklarını söyleyen Uzman gelen tepkilere şu satırlarla isyan etti:


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