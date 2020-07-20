Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı konusu ne? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı oyuncuları kimler?

Mumya serisini üçüncü filminde Rick ve ailesi Çin'e gidiyor ve ölüler aleminden geri dönen 2000 yaşındaki bir imparatorla mücadele ediyor. İşte Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılar…

Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı’nda O'Connell ailesi bu kez iki bin yıllık uykusundan uyanan dehşetli Ejder İmparatoru'nun mumyasıyla baş etmeye çalışıyor.

MUMYA EJDER İMPARATORU’NUN MEZARI KONUSU

Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya’da bayrağı Rob Cohen’e devrediyor. Ejder İmparatoru Han'ı yenmenin tek yolu, imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi'nin yapımı sırasında enkaz altında kalan acımasız orduyu canlandırıp savaşmaktır. Brendan Fraser'ı üçüncü kez Rick O'Connell rolünde gördüğümüz filmde, Rachel Weisz'ın yerini Mario Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirilmiş. Yine bol bol entrika, hayaletler, kovalamacalarla kotarılan 2008 versiyon Mumya da artık alameti farikası olmuş sahneleriyle izleyiciye seyirlik bir pop-corn sineması vaadediyor.

MUMYA EJDER İMPARATORU’NUN MEZARI OYUNCULARI

Brendan Fraser

Jet Li

Maria Bello

John Hannah

Luke Ford

Michelle Yeoh

Isabella Leong