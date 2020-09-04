Mumya filminin konusu ne, kimler oynuyor?

MUMYA FİLMİNİN KONUSU
Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.
MUMYA FİLMİ OYUNCULARI
Tom Cruise – Nick Morton
Sofia Boutella – The Mummy / Princess Ahmanet
Annabelle Wallis – Jenny Halsey
Jake Johnson – Sgt. Vail
Courtney B. Vance – Col. Gideon Forster
Russell Crowe – Dr. Henry Jekyll
Selva Rasalingam – King Menehptre
Dylan Smith – Lorenzo Montanari
Rez Kempton – Foreman
Javier Botet – Set
Chasty Ballesteros – Kira Lee
Marwan Kenzari – Agent of Prodigium
Alaa Salf – Sickle Slave