Mumya filminin konusu ne, kimler oynuyor?

MUMYA FİLMİNİN KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI

Tom Cruise – Nick Morton

Sofia Boutella – The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis – Jenny Halsey

Jake Johnson – Sgt. Vail

Courtney B. Vance – Col. Gideon Forster

Russell Crowe – Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam – King Menehptre

Dylan Smith – Lorenzo Montanari

Rez Kempton – Foreman

Javier Botet – Set

Chasty Ballesteros – Kira Lee

Marwan Kenzari – Agent of Prodigium

Alaa Salf – Sickle Slave