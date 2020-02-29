Mumya filminin konusu ne? Mummy’de kimler oynuyor?

Başrollerinde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Filmde; zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmek istiyor. İşte Mumya filminin konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılar…

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers'ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Mumya filminin yeni versiyonunun konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Mummy konusu ve oyuncuları…

MUMYA FİLMİNİN KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI