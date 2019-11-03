Başrollerinde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Filmde; zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmek istiyor. İşte Mumya filminin konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılar...

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers’ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu.

Universal Stüdyoları orijinal ‘The Mummy’i bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti’yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus).

MUMYA FİLMİNİN KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI