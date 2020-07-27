Mumya Geri Dönüyor konusu ne? Mumya Geri Dönüyor oyuncuları kimler?

Mısır uzmanlarının ortaya çıkardığı tarih öncesi bir kalıntı, korkunç Akrep Kral'ın emrindeki dehşetli güçleri ve şeytani savaşçıları serbest bırakma özelliğine sahiptir. İşte Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncuları...

Mumya Geri Dönüyor’da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor. İzleyenlere heyecanın doruğuna çıkaran Mumya Geri Dönüyor filminde Akrep Kral korku saçıyor. İşte Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncuları…

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU

İlkinin devamı olarak çekilen film, Mısırlı Rahip Imhotep’in mumyasının bulunmasının ardından yaşanan dehşet verici olaylardan 10 yıl sonra geçiyor.

Rick O’Connell ile Evelyn bu süre içinde evlenmişlerdir ve Alex adındaki 9 yaşında yaramaz çocukları ile beraber hayatlarını normal bir şekilde sürdürmekteler. Ancak ailenin rahat ve huzurunu bozacak olaylar dizisi başlamak üzeredir.

Birileri Rahip Imhotep’in mumyasını, bulunduğu müzede canlandırmaya çalışmaktadır. Diğer yanda, İngiltere’den çok uzakta Mısır’da, Imhotep’in düşmanı olan bir savaşçı binlerce yıllık uykusundan uyanmak üzeredir.

Bir takım yaratıklardan oluşan ordusu ile Akrep Kral, Rahip Imhotep’in peşine düşer. Rick ve Evelyn de olaylara bulaşırlar.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI

Oded Fehr, Arnold Vosloo, John Hannah, Rachel Weisz, Brendan Fraser