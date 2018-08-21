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Murat Aşık ve Gökçen Paprika, Bodrum’da güzel havanın tadını çıkardı
Murat Aşık ve Gökçen Paprika, Bodrum’da güzel havanın tadını çıkardı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık önceki gün sevgilisi Gökçen Paprika ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Ağustos 2018 - 12:08

Murat Aşık, sevgilisi Gökçen Paprika ile önceki gün Bodrum’da objektiflere yansıdı. Köpekleri Disco’yu bir an olsun yanından ayırmayan Gökçen Paprika denize de Disco ile birlikte girdi. Yaklaşık yarım saat kadar yüzdükten sonra iskeleye çıkan Gökçen Paprika köpeği Disco’ya duş aldırdı. Murat Aşık ise güneşlendiği şezlongdan kalkarak köpeğinin havlusunu getirerek kurulanmasını sağladı, Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Paprika'nın düzgün fiziği ve fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
paprika
gokcenpaprika

Son güncelleme: 14:05 - 21.08.2018
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