Murat Aşık ve Gökçen Paprika, Bodrum’da güzel havanın tadını çıkardı

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Murat Aşık, sevgilisi Gökçen Paprika ile önceki gün Bodrum’da objektiflere yansıdı. Köpekleri Disco’yu bir an olsun yanından ayırmayan Gökçen Paprika denize de Disco ile birlikte girdi. Yaklaşık yarım saat kadar yüzdükten sonra iskeleye çıkan Gökçen Paprika köpeği Disco’ya duş aldırdı. Murat Aşık ise güneşlendiği şezlongdan kalkarak köpeğinin havlusunu getirerek kurulanmasını sağladı, Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Paprika'nın düzgün fiziği ve fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.



