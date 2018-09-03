Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği iddia edildi!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu’nun 4 gün önce intihara kalkıştığı ve ruh sağlığının normal olmadığı iddia edilmişti. Ses sanatçısı Onur Akay, çıkan bu iddiaları yalanladı.

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Söylemezsem Olmaz isimli magazin programı, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşayan ve bu olay duyulduktan sonra Türkiye gündemine düşen eski sunucu Murat Başoğlu’nun dört gün önce intihar girişiminde bulunduğu iddia etti. Bu girişimde başarılı olamayan Murat Başoğlu’nun hastanede tedavi altında olduğu ve ruh sağlının normal olmadığı öne sürüldü.

ONUR AKAY: “YAKIN ÇEVRESİYLE KONUŞTUM, BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Çok sayıda ünlü ismin ölüm ve hastalık haberlerini sosyal medyada duyuran ses sanatçısı Onur Akay, eski sunucu Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs etmediğini ve psikolojisinin yerinde olduğunu belirtti.

MURAT BAŞOĞLU SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN ÇIKAN HABERİ YALANLADI

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen eski manken ve sunucu Murat Başoğlu, hakkında çıkan bu iddiaların tamamen yalan olduğunu bir açıklama yaparak belirtti. İşte Başoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

MURAT BAŞOĞLU VERDİĞİ BİR RÖPORTAJDA “İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM” DEMİŞTİ

Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm.” ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.