Murat Başoğlu: “Karım beni iki kez dövdürttü”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dün eşini tehdit ettiği ve yanında çalışan bayanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan eski sunucu Murat Başoğlu, bugün tekrar Bodrum adliyesine gelerek olayla ilgili Emre Sönmez isimli çalışanından şikayetçi oldu. Burnunda darp izi olduğu görülen Başoğlu, gözyaşları içerisinde yaşananları anlatarak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Cep telefonundan eski eşi Sadiye Hande Bermek’e attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi “Olay günü yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletnameler vardı. Onları almak için eve gittim. 20 dakika önce zaten oğlumu eve bırakmıştım. Yani ev basma olayı falan yok. Fakat eşim eski bir polisi kendine koruma tutmuş zannedersem. Çünkü ben eve gittiğimde evde bir adam vardı. Kapının üstünde anahtar vardı zaten anahtarlı açtım girdim. Ben dedim ki “Napıyorsunuz” sadece bunu söyledim. Adam üstüme atladı zaten. Burnumu yaraladı, omzum sakat, raporlarım var zaten. Kendisi emekli polis olduğu için işlerin nasıl yapılacağını biliyor. Raporları ona göre düzenlemiş. Ben kendisinden davacı oldum ve koruma talebi için müracaatta bulundum. Polis olduğu için bu işleri iyi biliyor kulağıma eğilip seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, bir daha çocuğunu göremeyeceksin gibi tehditlerde bulundu. Ben elimi bile kaldırmadım. Çünkü kavga etmeye gitmedim. Benim karımla bir alıp veremediğim yok. Her gün eve uğrayıp çocuğumu görüyorum. Okuldan ben alıyorum, spora götürüyorum. Burada benim normal bir hayatım var. Bugüne kadar yazılan bütün yalan haberlere rağmen sustum, konuşmadım. Ama artık konuşma zamanı bence susmaya gerek yok. Görüyorum ki sustukça herkes üstünüze geliyor” ifadelerini kullandı.

“BEN NAMUSLU BİR ADAMIM, NAMUSSUZ DEĞİLİM”

Hakkında sosyal medyada sahte hesap açıldığını ifade eden Başoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Kin ve nefret oluşturup insanları üstüme salmak istiyorlar. Bu işin ilk başında FETÖ ile ilgilide bazı şeyler söylendi. Ben bunlara hep güldüm böyle şeyler olmaz diye düşündüm. Çünkü ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Ben hiçbir kulun hakkını gasp etmedim. O yüzden hakkımda “gebersin” diyen herkesten davacı olacağım. Bundan sonra susmayacağım o televizyonlarda benim hakkımda konuşanları, çocuk tacizcisi olduğunu hepiniz gördünüz. Siz asıl insanların kendi pisliklerini örtmek için neler yaptığını görün. Benim artık kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum, bir daha da konuşmak istemiyorum. Ben ölüm tehditleri alıyorum, bu emekli polislerinde görevden atılma nedenleri olarak, fetöcü falan olduklarını düşünüyorum. Onlarla ilgili sonuna kadar hukuksal mücadelemi vereceğim. Benim olan haklarıma, mallarıma el konmaya çalışılıyor. Ben bununla ilgili mücadelemi ediyorum. Ben ev falan basmadım, karımı falan dövmeye gitmedim. Aksine yaşadığımız tüm bu olaylara rağmen kendisini çok sevdiğimi söyleyip, barışmak istedim. Ama kendine eski polis olan silahlı bir adam tutmuş. Benim üzerime saldırtmak için. Geçen gün yaşanan olay planlı yapılan bir kumpastır. O gün beni öyle görmenizi istemedim, spordan çıkmış eve gidiyordum. Yeni bir imaj yapıyorum sakal uzatıyorum. Kimse zor günler geçiriyor Murat ah vah demesin. Zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Beni kimse yıkamaz, ben şerefli bir adamım kimsenin hakkını yemedim. O yüzden televizyonlarda çıkıp Hakan Ural falan benim hakkımda konuşmasın. Hakan benim arkadaşım benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Popüler olmak için uğraşmasın kimse, artık benim üstümden haber yapmayı bıraksınlar” dedi.

SURATIMI YERE SÜRTTÜ, ÜSTÜME YATTI”

Basın mensuplarına yaralı burnunu gösteren Başoğlu, sözlerine şöyle devam etti “suratımı yere sürttü, üstüme yattı neler yaptı ben elimi bile kaldırmadım. Ben bir tek fiske bile vurmadım. Çünkü ben kavga etmeye gitmedim. Niye kavga edeyim, öyle bir durum yok. Benim çalışanım o evdeydi, çalışanıma verdiğim boşanmayla ilgili malların devri olan onunla ilgili vekaletler vardı, Hande ile ilgili bir problem oldu, vekaletleri geri istedim bana sıkıysa gel al dediler. Ve o vekaletleri benim iznim olmadan kullanıp dolandırıcılık yaptılar. Benim yanımda 5 yıldır çalışan insan benim iznim olmadan vekaleti kullanıp evlerin devrini yaptı. Ben evrakları gidip almayayım diye emekli polis tutmuşlar. Evrakları gidip alırsam dövecekler diye, işte başıma gelen bu. Bir anne bunu nasıl yapar. Ben her gün o eve gidiyorum o gün mü dövmeye gittim. Benim onu dövmeye gitmem için bir nedeni olması lazım, nedenini söylesin. İnsanların para için ruhlarını nasıl sattığını görüyorum. Ben çocuğumun annesi diye yapacağım bir sürü hukuki işlem varken yapmadım. Ama bugünden sonra yapacağım”

“BENİ ADAM TUTUP DÖVDÜRTTÜ”

Eşi Hande Bermek'in kendisini adam tutup dövdürttüğünü iddia eden Başoğlu “ bu ilk değil ikinci. Beni adam tutup dövdürttü. Bununla ilgili kamera kayıtları var cep telefonumda savcılığa vereceğim. Onu şikayet etmemiştim, insan gibi konuşmak yerine bunları yapıyor, sadece konuşacağız. İstiyorsa gelsin kameralar önünde konuşalım buradan çağrı yapıyorum”dedi.

(İHA)