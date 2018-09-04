Murat Başoğlu, kendisini aklamaya çalıştı

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşadığı iddia edilen Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Başoğlu, uzun süre devam eden sessizliğini bozdu: "Yeğenim bana kumpas kurdu."

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Eski manken ve sunucu Murat Başoğlu, intihara teşebbüs ettiği iddialarını yalanladı. Başoğlu, birliktelik yaşadığı yeğeni Burcu Başoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Skandala karıştığı yeğenine karşı suçlamalar yönelten Murat Başoğlu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

YEĞENİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞADIĞI ÖNE SÜRÜLEN MURAT BAŞOĞLU KENDİSİNİ SAVUNDU



‘Söylemezsem Olmaz’ programının yetkilileriyle iletişim kuran Murat Başoğlu, “Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurtdışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik, mesafeliydik. Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü. Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bin dolar istedi. Ben de “Saçmalama ne parası istiyorsun’ deyince, “Amcam bana tecavüz etti diye iftira atarım” dedi. Görüntüler ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AMCASI İLE İLİŞKİ YAŞAYAN VE BU YÜZDEN HASTANEDE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN BURCU BAŞOĞLU, BU İDDİALARA NE DİYECEK!



Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu, geçtiğimiz yaz Bodrum’da bir teknenin içinde cinsel ilişki yaşarken kameralara yakalanmıştı. Yaşanan bu ilişki sonrası hastaneye yatarak uzun süre psikolojik tedavi gören Burcu Başoğlu’nun çıkan bu iddialar sonrasında ne diyeceği herkes tarafından merak konusu oldu.