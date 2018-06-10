Murat Başoğlu ve Hande Bermek meğerse kağıt üzerinde boşanmış

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Eski manken ve sunucu Murat Başoğlu'nun geçtiğimiz yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile ensest ilişkiye girdiği ortaya çıkmış ve olay gündemi bir hayli meşgul etmişti. Yaşanan bu skandal olaydan sonra eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül’de evliliğini bitirmişti. Fakat Hande Bermek’in evliliğini sadece kağıt üzerinde bitirdiği geçen gün çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

Bodrum Gündoğan’da bulunan evlerinde görüntülenen Murat Başoğlu ve Hande Bermek, tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar örmüştü.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TEYİT EDİLMİŞTİ

Murat Başoğlu, skandalı yalanlarken hazırlanan iddianamede teknedekilerin Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti.