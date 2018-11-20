Murat Başoğlu’na açılan 1 milyonluk davaya ‘üçüncü kişi’ reddi

Sunucu Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'i, geçtiğimiz yıl Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldatması üzerine, Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, sunucu Murat Başoğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Selçuk Kabadayı'nın avukatı ile davalı Murat Başoğlu'nun avukatı Tansu Öztok katıldı.
DAVA REDDEDİLDİ
Selçuk Kabadayı'nın avukatı, tanıklarının dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi, Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu ve davayı bitireceğini söyleyerek, Selçuk Kabadayı'nın avukatının talebini reddetti. Mahkeme, gerekçesini daha sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.