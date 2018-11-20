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Murat Başoğlu’na açılan 1 milyonluk davaya ‘üçüncü kişi’ reddi
Murat Başoğlu’na açılan 1 milyonluk davaya ‘üçüncü kişi’ reddi
Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, eşi ile ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcası Murat Başoğlu'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. Mahkeme hakimi Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu belirterek, davayı reddetti.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 20 Kasım 2018 - 12:29

Sunucu Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'i, geçtiğimiz yıl Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldatması üzerine, Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, sunucu Murat Başoğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Selçuk Kabadayı'nın avukatı ile davalı Murat Başoğlu'nun avukatı Tansu Öztok katıldı.

DAVA REDDEDİLDİ

Selçuk Kabadayı'nın avukatı, tanıklarının dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi, Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu ve davayı bitireceğini söyleyerek, Selçuk Kabadayı'nın avukatının talebini reddetti. Mahkeme, gerekçesini daha sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

Selçuk Kabadayı,Burcu Başoğlu Kabadayı (solda)

Selçuk Kabadayı,Burcu Başoğlu Kabadayı (solda)

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Son güncelleme: 12:43 - 20.11.2018

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