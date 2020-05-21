Murat Boz: Arzulu ve ambiyans bozucu!

Şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından O Ses Türkiye günlerine dair bir kare paylaştı. Boz, bu kare üzerinden o günlere duyduğu özlemi dile getirdi ve esprili bir paylaşımda bulundu.

Ev karantinası günleri uzadıkça ünlü isimlerin renkli ve tempolu günlerine dair özlemleri de artıyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından o günlere dair paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu tarz bir paylaşıma son olarak şarkıcı Murat Boz imza attı. O Ses Türkiye kulisinde çekilmiş bir kareyi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Boz, Hadise ve Ebru Gündeş’in de içinde bulunduğu fotoğrafa; “Fotoğraf çekerken araya kaynak yapan çok arzulu ambiyans bozucu tipler vardır ya. Bu fotoğrafta o benim işte…. (Ebrum & Hadisem) Çokça özlendiniz canım arkadaşlarım” notunu düştü.

Hadise yarışmadaki jüri üyesi arkadaşının bu paylaşımına emojilerle yanıt vermeyi tercih ederken, Ebru Gündeş ise Murat Boz’un paylaşımının altına şunları yazdı: “Biz senin o arzulu kaynak halini sevdik. Siz de çok ama çok özlendiniz”