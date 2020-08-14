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Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi
Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, bu iddiaya ilk kez cevap verdi. Aslı Enver ile ayrıldıktan sonra adı sık sık başka isimlerle aşk dedikodusuna karışan Boz açıklamasında "Sadece bir beğenme var" dedi.
Magazin 14 Ağustos 2020 - 09:37

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, Bebek’te spor salonundan çıkarken görüntülendi. ‘Gece’ adlı şarkısının klibinin kısa film tarzında olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

“AŞK İDDİALARINI YALANLADI”

Yakışıklı popçu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonrası ortaya çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Popçu, “Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Düşündüğünüz gibi bir şey yok” diyerek aşk iddialarını yalanladı.

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