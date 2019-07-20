Murat Boz Aslı Enver’in ailesiyle birlikte!
Murat Boz, dün akşam Aslı Enver'in abisinin düğününde görüntülendi. Basın mensuplarının karşısına geçen Boz, “Hoş geldiniz, Aslı'nın abisi evleniyor. mutluluklarına şahit olmaya geldik. Aslı şu an içerideki misafirlerle ilgileniyor o yüzden gelemedi, kusura bakmayın” dedi. Aslı Enver, düğünde giydiği elbisesini sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.
Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz’un annesi Ayşe Nedret Boz’la objektiflere poz verdi.
Aslı Enver’in abisi Akın Enver ve müstakbel eşi Maria Isabel Barriga Ortega