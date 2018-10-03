Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Murat Boz çekimlerde öpücük attı! Acun yakaladı…
Murat Boz çekimlerde öpücük attı! Acun yakaladı…
Şimdilerde O Ses Türkiye programının çekimlerini gerçekleştiren Acun Ilıcalı, aynı zamanda çekim sırasında yaptığı kayıtları ve çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Magazin 3 Ekim 2018 - 08:33

Yeni sezonda Beyaz ve Seda Sayan’ın katılımlarıyla güçlenen jüri koltuğu ile takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye’nin çekimleri sürerken, Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bu çekimlerin kamera arkası görüntülerini paylaşıyor. Çekimlerde kendisini yalnız bırakmayan eşi ve kızıyla ilgili görüntüler de paylaşan Ilıcalı bu defa ilginç bir anı yakaladı. Jüri koltuğunda oturan Murat Boz’u kızı Melisa’ya el sallarken görüntüleyen Ilıcalı kızının tepkilerini çekmeyi de ihmal etmedi. Boz videonun devamında Melisa’ya öpücük atmayı da ihmal etmedi.

İLGİLİ HABERŞeyma'dan eşi Acun'a 'Şanslı' göndermesi

 

İLGİLİ HABERAcun yeni transferiyle selfie yaptı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler