Murat Boz coronaya yakalandı

Şarkıcı Murat Boz da corona virüsüne yakalanan isimlerden oldu.
Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, şu ifadeleri kullandı:
“Corona test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”
Şarkıcı Nadide Sultan’ın da corona testi pozitif çıktı. Nadide Sultan “Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. Tüm hastalara şifa diliyorum” dedi.