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Murat Boz coronaya yakalandı

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Güncellenme: 16:19, 10/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Murat Boz coronaya yakalandı

Şarkıcı Murat Boz da corona virüsüne yakalanan isimlerden oldu.

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, şu ifadeleri kullandı:

“Corona test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

Murat Boz’un paylaşımı.

Şarkıcı Nadide Sultan’ın da corona testi pozitif çıktı. Nadide Sultan “Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. Tüm hastalara şifa diliyorum” dedi.

Nadide Sultan

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Corona haberler Murat Boz sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:15:30,