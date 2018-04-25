Murat Boz da Aslı Enver’i sildi

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Aslı Enver ile Murat Boz 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı. Murat Boz'un evi terk edişinin ardından Aslı Enver sessizliğini korumuştu. Ancak Aslı Enver Murat Boz'u Instagram hesabından silerek ilişkinin bititğini de üstü kapalı bir şekilde belli etmiş oldu! Aslı Enver'in takipçileri son paylaşımları arasında doğum günü fotoğraflarını göremeyice durumu hemen kavradılar. İşte ayrıntılar…

Ayrılığın ardından Murat Boz “İddialar doğru. Yürütemedik, bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan” açıklamasını yapmıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver, anne Nedret Boz ile ağabey Ali Boz'u takip etmeye devam ediyor. Enver Murat Boz'u listesinden çıkardı ve birlikte çekilen bütün fotoğrafları da sildi.

Murat Boz’dan karşı hamle geldi, eski sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.