Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? İşte ilk açıklama!
Şarkıcı Murat Boz (40) ile Farah Zeynep Abdullah’ın (31) yeni birlikteliğe yelken açtıkları öne sürüldü.
Boz ve Abdullah’ın geçen günlerde bir mekanda görülmesi aşk dedikodularını güçlendirdi.
Ardından ikilinin buluşmadığı ve aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri öğrenildi.
“HAYATIMDA KİMSE YOK”
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Boz, “Hayatımda kimse yok” diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Murat Boz 4 yıllık aşkı Aslı Enver’den geçen yıl ayrılmıştı.